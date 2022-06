Aurelis feiert Richtfest im Duisburger Quartier I

Richtfeste gehören seit einigen Jahren im Duisburger Quartier I des Immobilienunternehmens Aurelis zu den alljährlich wiederkehrenden Ereignissen. Noch bevor das Hauptgebäude der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW) fertiggestellt ist, wurde an der Wuhanstraße 13 jetzt das Richtfest für einen Erweiterungsbau gefeiert. Dabei waren HSPV NRW Präsident Martin Bornträger, Aurelis-Regionalleiter Michael Buchholz sowie Oberbürgermeister Sören Link.

