Aurelis feiert Richtfest für DB Brick im Europaviertel

Die Aurelis Real Estate hat einen weiteren Meilenstein beim Hochbauprojekt für die Deutsche Bahn AG im Frankfurter Europaviertel erreicht: Der Rohbau für das Bürogebäude DB Brick ist fertiggestellt. Gemeinsam mit dem neuen Mieter, dem Investor Warburg-HIH Invest Real Estate sowie den Projektbeteiligten wurde Ende letzter Woche das Richtfest gefeiert.

