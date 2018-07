Aurelis feiert Grundsteinlegung für neuen Bürostandort in Nürnberg

Beim Büroprojekt Marienzeile beginnen die Hochbauarbeiten. Im Beisein von Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas legten Vertreter von Eigentümer Aurelis, dem Büro KSP Jürgen Engel Architekten, dem Bauunternehmen Wolff+Müller sowie dem Hauptmieter KPMG den Grundstein für das erste von vier Bürogebäuden.

.