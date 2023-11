Aurelis erzielt Vollvermietung in Duisburg

Elf Monate nach Baubeginn hat Aurelis Real Estate den Unternehmerpark in Duisburg-Homberg fertiggestellt und vollvermietet. Das chinesische Handelsunternehmen Yixinou International Freight GmbH sicherte sich die rund 5.530 m² Hallen- und 430 m² Bürofläche und ist damit alleiniger Mieter des Objektes.

.

Unter der Regie des Generalunternehmers Max Bögl und des Generalplaners Phase 5 international wurden die Bauarbeiten auf dem rund 12.000 m² großen Grundstück in der Baumstraße wie geplant kurz vor Übergabe der Mietflächen abgeschlossen. Im letzten Schritt werden noch die Außenanlagen fertig gestellt.



Die Immobilie in der Baumstraße erfüllt die Vorgaben des EEG 55 Standards und wurde nach den DGNB-Gold Kriterien errichtet. Ein entsprechendes Zertifikat wird angestrebt. Mit den Luft-Luft-Wärmepumpen werden die Büro- und Hallenflächen fossilfrei und effizient beheizt und im Sommer die Büroflächen gekühlt. Das Dach ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. „Unser Ziel ist es, dem Mieter im ersten Quartal 2024 vergünstigten grünen Strom anbieten zu können“, so Aurelis-Projektleiter Matthias Geiger. Weiterhin sind acht Ladepunkte für Elektrofahrzeuge Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzeptes.



„In unseren Unternehmerparks können durch die flexiblen Hallen-Büro-Kombinationen unterschiedliche Nutzungsanforderungen abgebildet werden. Sie bieten somit Mietern aus unterschiedlichen Branchen eine langfristige Perspektive. Dass die Nachfrage nach solchen Objekten weiterhin groß ist, zeigt sich auch an der Vollvermietung in Duisburg“, erklärt Björn Zimmer, Leiter der Aurelis Region West. Das Unternehmen hatte bereits den Unternehmerpark an der Heerstraße in Hochfeld ohne einen Ankermieter errichtet und auch dort vor Fertigstellung alle Flächen vermietet. Nach der zügigen Errichtung und Vermarktung der Flächen an der Baumstraße soll es am Standort in ähnlichem Tempo weitergehen: Auf dem gegenüberliegenden Grundstück plant Aurelis die Errichtung von weiteren Hallenflächen mit vermietbaren Flächen zwischen 11.000 und 15.000 m².