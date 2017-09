Aurelis erwirbt Kontraktlogistikhalle in Moers

Die Aurelis Real Estate hat eine Logistikhalle über 20.800 m,² in Moers von CTP erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei dem Objekt in der Dr.-Berns-Straße handelt es sich um eine Kontraktlogistikhalle, die bis Ende 2030 vermietet ist. Die Immobilie verfügt insgesamt über etwa 14.500 m² Lager- und Logistikfläche sowie ca. 3.350 m² Büro- und Sozialfläche und ist mit einem elektrischen Hochregallager und zwei Depots ausgestattet. In dem Gebäude ist ebenfalls ein Fitnessstudio untergebracht. „Ausschlaggebend für den Ankauf der Immobilie waren die Drittverwendungsfähigkeit und die gute Verkehrsanbindung“, erläutert Ivo Iven, Geschäftsführer der Aurelis, die Kaufentscheidung. „Wir planen, die Immobilie langfristig im Bestand zu halten.“

Die Immobilie liegt im Gewerbegebiet Hülsdonk, ein etwa 71 Hektar großes Areal, in dem vorrangig mittelständische Betriebe angesiedelt sind. Die drei Bundesautobahnen 57, 40 und 42 sowie der Duisburger Hafen - der größte Binnenhafen Europas - sind von hier aus in wenigen Minuten erreichbar. „Die Region Niederrhein ist einer der Top-Logistikstandorte Deutschlands und ein bedeutender Umschlagstandort mit einer konstant hohen Nachfrage nach Logistikflächen. Zusätzlich zeichnet sich die Region durch ein hohes politisches Interesse an der Logistikbranche aus", unterstreicht auch Logivest Geschäftsführer Kuno Neumeier die Stärken des Standortes.