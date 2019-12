Aurelis Real Estate hat in Rösrath eine 25.539 m² große Gewerbefläche erworben. Das Areal am Nußbaumweg 19-21 verfügt über eine Mietfläche von rund 15.000 m². Die Liegenschaft ist zu 100 Prozent an die GKN Driveline Service GmbH, eine Tochterfirma des britischen GKN-Konzerns, vermietet. Bei

