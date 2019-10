Aurelis erwirbt ehemaliges Salzgitter-Mannesmann-Grundstück in Mülheim

Aurelis Real Estate hat in Mülheim/Ruhr ein rund 78.000 m² großes Grundstück an der Neustadtstraße 25 erworben. Das ehemalige Werksgelände des Salzgitter-Mannesmann-Konzerns ist mit einer etwa 17.000 m² großen Logistikhalle bebaut, die im Jahr 2000 kernsaniert wurde und derzeit von der Silag Handels AG genutzt wird. Weiterhin ist eine rund 38.000 m² große Freifläche an die Imoba Immobilien GmbH vermietet, die das Areal wiederum an das Land NRW untervermietet hat. Auf dem Gelände befindet sich in einer provisorischen Einrichtung die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV). Diese wird 2022 einen Neubau im Quartier 1 der „Duisburger Freiheit“ beziehen, der zurzeit von Aurelis errichtet wird [wir berichteten].

