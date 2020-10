Aurelis errichtet neues Bürogebäude am Bremer Hauptbahnhof

Aurelis Real Estate plant die Errichtung eines 5.300 m² Mietfläche und sieben Geschosse umfassenden Büro-Neubaus in Bremen. Das Bürogebäude soll bis Mitte 2025 auf der ca. 2.100 m² großen Fläche zwischen dem Vorplatz am Bremer Hauptbahnhof und dem künftigen Fernbus-Terminal entstehen. Der positive Bauvorbescheid liegt bereits vor.

.

Die Aufteilung und Ausstattung kann nach Mieterwünschen gestaltet werden. 20 Stellplätze sind in der Garage vorgesehen. Der Rückbau des bisherigen Gebäudes ist für das erste Quartal 2023 geplant. Wenn bis dahin eine entsprechende Vorvermietungsquote erreicht ist, könnten die Arbeiten für den Neubau ab Mitte 2023 starten.



Das Bürogebäude soll sich in die Strukturen der umliegenden Häuserensembles integrieren und gleichzeitig moderne Akzente setzen. Benachbart liegen das denkmalgeschützte Ämtergebäude, das ebenfalls zum Bestand von Aurelis gehört, sowie das Handelsmuseum.



Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei Aurelis, setzt schon lange auf den Standort Bremen: „Wir investieren gerne hier. Das Ämtergebäude haben wir umfassend saniert, umgebaut und die Bundespolizeidirektion als Mieter gewonnen. Im Güterverkehrszentrum in der Ludwig-Erhard-Straße bauen wir eine mehr als 14.000 m² große Logistikhalle. Und das neue Projekt zwischen Fernbusterminal und Hauptbahnhof wird besonders prägend für das Stadtbild sein.“



Geeignet seien die Flächen für alle Unternehmen, die von dieser optimalen Verkehrsanbindung und der prominenten Lage besonders profitieren können, so Schulz.