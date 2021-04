Aurelis erhält grünes Licht für Büroneubauten im Kohlenhof

Das Büroquartier Kohlenhof im Zentrum von Nürnberg passiert einen Meilenstein im Planungsverfahren. Wie die Aurelis Real Estate als Grundstückseigentümerin mitteilt, genehmigte der Nürnberger Stadtplanungsausschuss in seiner gestrigen Sitzung eine Anpassung des allgemeinen Rahmenplans für das Gesamtareal.

