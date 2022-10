Aurelis erhält DGNB-Zertifikat in Gold für Hochbauprojekt Zebra

Die DGNB hat das Aurelis-Hochbauprojekt Zebra im Frankfurter Europaviertel mit einem Zertifikat in Gold ausgezeichnet. Aurelis nahm das Zertifikat heute auf der Immobilienfachmesse Expo Real in München entgegen. Das Gebäude erhielt einen Gesamterfüllungsgrad von 72,2 Prozent – 65 Prozent sind für die Erreichung des Gold-Standards notwendig. Neubauten werden im DGNB-Zertifizierungssystem anhand von 37 Kriterien innerhalb der sechs Themenfelder Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und Standort bewertet.

.

„Die Ökobilanz hatten wir in jeder Bauphase stets im Blick. Beispielsweise haben wir Verschnitte aus der Fassadendämmung gesammelt. So konnten wir Material in den Stoffkreislauf rückführen, das für ein neues Einfamilienhaus ausreicht„, resümiert Daniel Kopp, Projektmanager in der Aurelis Region Mitte.



Innerhalb des Themenfelds soziokulturelle und funktionale Aspekte erzielte das Zebra die höchstmögliche Stufe im Bereich der Innenraumluftqualität. Das wurde durch die bauökologische Prüfung aller eingesetzter Materialien und den Einsatz emissionsarmer Bauprodukte möglich. Der Einsatz von Deckensegeln, welche die Funktionen Heizen, Kühlen und Lüften vereinen, wurde ebenfalls wegen der positiven Einflüsse auf das Raumklima gewürdigt. Aurelis hat die Flächen zudem so konzipiert, dass technische und bauliche Anpassungen in der Zukunft problemlos möglich sind. Die DGNB erkennt solche Konzepte in ihrem Zertifizierungssystem an, da dadurch Leerstand vermieden und die Lebensdauer von Immobilien verlängert werden kann.



„Zertifizierungssysteme schaffen Standards und damit Sicherheit für Nutzer und Investoren hinsichtlich der Gebäudequalität und der verwendeten Materialien“, ist sich der Aurelis Projektmanager Christopher Boxler sicher. „An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal herzlich bei dem gesamten Planungs- und Realisierungsteam und unserer Auditorin Nefeli Mavroeidi für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken.“



Das Zebra befindet sich auf der Europa-Allee und ist langfristig an das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte vermietet. Warburg HIH Invest hatte das Objekt noch während der Bauphase von Aurelis gekauft. Gemeinsam mit dem gegenüberliegenden Gebäudeensemble, das ebenfalls von HIH erworben wurde und in das die Deutsche Bahn AG eingezogen ist, hat die Aurelis im Europaviertel insgesamt 70.000 m² Bürofläche geschaffen. Das Quartier selbst wurde mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet.