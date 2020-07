Aurelis entwickelt neuen Gewerbepark in Berlin-Hohenschönhausen

Aurelis Real Estate entwickelt in der Berliner Wollenberger Straße auf einem Areal von 36.100 m² einen neuen Gewerbepark mit etwa 18.000 m² Hallen- und Büroflächen. Ein erster Mieter steht bereits fest: Das Unternehmen Durstexpress übernimmt 8.000 m² Logistikfläche und 1.900 m² Büro- und Sozialflächen. Die Arbeiten zum Neubau der Logistikhalle werden kurzfristig beginnen und voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein.

