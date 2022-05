Aurelis bringt Installation „When Saturday Comes“ zurück nach Nürnberg

„Kunst am Kohlektiv“ - unter diesem Motto realisiert die Aurelis eine ungewöhnliche Rückholaktion in der Nürnberger Innenstadt. Das Immobilienunternehmen erwarb die mehr als 100 m² große Neon-Installation „When Saturday Comes“ der renommierten Frankfurter Künstlerin Silke Wagner und stellt diese dauerhaft an der Außenfassade des Bürogebäudes Kohlektiv im Nürnberger Kohlenhof aus.

