Aurelis baut zweiten Unternehmerpark in Duisburg

Ziemlich genau ein Jahr nach Vollvermietung des Unternehmerparks „Am Wasserturm“ im Duisburger Stadtteil Hochfeld [wir berichteten] baut die Aurelis Real Estate einen zweiten Unternehmerpark auf der anderen Rheinseite in Homberg. Das Unternehmen investiert im ersten Bauabschnitt rund 10 Millionen Euro.

.

Unter der Regie des Generalunternehmers Max Bögl und des Generalplaners Phase 5 international haben die Bauarbeiten auf dem rund 12.000 m² großen Grundstück in der Baumstraße bereits begonnen. „Wir errichten bis zum dritten Quartal 2023 eine Immobilie mit rund 5.900 m² Bruttogrundfläche, die in bis zu vier Mieteinheiten flexibel aufgeteilt werden kann“, informiert Björn Zimmer, Leiter der Aurelis Region West. Die Andienung wird über vier Rampen mit Überladebrücken sowie vier ebenerdige Tore erfolgen.



Nachhaltige Energieversorgung

Für die Halle und die Büroflächen sind Luft-Luft-Wärmepumpen vorgesehen, die im Winter heizen und im Sommer kühlen. Die Dachflächen werden begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der daraus gewonnene Strom wird unter anderem in E-Ladesäulen für PKW eingespeist. Aurelis strebt für die Immobilie ein DGNB-Zertifikat in Gold an.



Als Zielgruppen für die Vermietung sieht Aurelis Unternehmen, die sich im Kern mit Lagerung und Speditionslogistik beschäftigen. Denkbar sind auch kleinere Industriebetriebe, Umzugs- oder Großhandelsunternehmen. Weitere Möglichkeiten erkennt Aurelis für Unternehmen und Dienstleister aus dem Bereich E-Commerce.



„Unternehmensimmobilien mit flexiblen Hallen-Büro-Kombinationen erweisen sich immer mehr als krisenfester Immobilientypus mit guter Wachstumsperspektive. Damit ist es möglich, unterschiedliche Nutzungsanforderungen abzubilden und auch ein hohes Maß an Drittverwendungsfähigkeit zu bieten“, sagt Björn Zimmer. „In Duisburg und an vielen anderen Standorten im Ruhrgebiet gibt es durch industriellen Altbestand und leergezogene Produktions- und Bürogebäude das Potenzial, weitere dieser nachgefragten Immobilien zu entwickeln. Solche Projekte passen gut zu unserem Ankaufsprofil.“