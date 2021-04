Aurelis baut weiteres Bürogebäude in der Duisburger Freiheit

Der Projektentwickler plant ein weiteres Hochbauprojekt in der Duisburger Freiheit. Das sechsgeschossige Gebäude mit rund 7.000 m² Mietfläche entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum derzeit im Bau befindlichen Studienzentrum der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die HSPV NRW hat schon jetzt einen Mietvertrag für mehr als die Hälfte der Flächen unterzeichnet, die bis 2023 errichtet werden.

