Aurelis baut in Nürnberg für Novartis

Die Aurelis Real Estate hat im Nürnberger Business-Campus Kohlenhof mit der Realisierung des Büroneubaus Güterwerk begonnen. Derzeit finden die Erdarbeiten zum Aushub der Baugrube statt. Parallel laufen die letzten archäologischen Untersuchungen.

.

Im Rahmen der Ausgrabungen wurden bislang Münzen, Tonscherben und andere Überreste aus vergangenen Jahrhunderten gefunden. Der Verdacht, dass sich vor Ort eine Fundstätte aus dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 befinden könnte, bestätigte sich nicht. Der Beginn der Hochbauarbeiten ist für September geplant. Die Fertigstellung des Gebäudes sowie die Übergabe der Mietflächen an den Ankermieter Novartis soll fristgerecht im zweiten Halbjahr 2024 stattfinden. Novartis hat sich rund 70 Prozent der vorhandenen Mietflächen gesichert [wir berichteten]. Für die aktuell noch verfügbaren Büroflächen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss befindet sich die Aurelis in fortgeschrittenen Gesprächen mit Mietinteressenten.



Das Güterwerk umfasst eine Bruttogrundfläche von 13.350 m², die sich auf das Erdgeschoss, zwei Untergeschosse, fünf Obergeschosse und zwei Dachterrassen verteilen. Das Gebäude verfügt über eine eigene Tiefgarage mit 100 Stellplätzen und einen eigenen Fahrradraum mit Fahrradladeplätzen. Alle Stellplätze der Novartis sind ebenfalls elektrifiziert. Der Mietvertrag mit Novartis beinhaltet eine Green-Lease-Vereinbarung, nach der Energie und andere natürliche Ressourcen bei der Bewirtschaftung und Nutzung des Gebäudes möglichst schonend und sparsam einzusetzen sind. Die Aurelis strebt für das Gebäude eine DGNB-Zertifizierung in Gold an.



Das Güterwerk ist ein Teilprojekt der Revitalisierung des Kohlenhofs, eines rund zehn Hektar großen Areals in unmittelbarer Nähe des Nürnberger Plärrers, südlich der Kohlenhofstraße. Auf dem ehemaligen Bahnareal, das mehr als zwei Jahrzehnte lang brachlag, entstehen in den nächsten Jahren insgesamt rund 75.000 m² Mietfläche für Büros sowie angeschlossene Gastronomie und Sondernutzungen. Ergänzt wird der Standort durch einen neu angelegten Park, der im Zentrum des Bürostandorts geplant ist. Der Kohlenhof liegt direkt an der S-Bahn-Station und Tram-Haltestelle Steinbühl.