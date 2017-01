Aurelis: bald Baurecht für Offenbacher Güterbahnhofsareal

Nach Beilegung des Streits zwischen Bauverwaltung und regierender Koalition CDU, FDP, Grünen und Freien Wählern um den Bebauungsplan für das ca. 9 ha. große Areal des Offenbacher Güterbahnhofs hat sich der Magistrat der Stadt auf ein Verfahren zur Schaffung von Baurecht für die Liegenschaft geeinigt. Die Eschborner Aurelis Real Estate ist seit 2003 Eigentümerin der Liegenschaft und hatte den städtebaulichen Vorvertrag bereits vor einigen Wochen in der Offenbacher Bauverwaltung ohne Mitwirkung der Ratsherren unterschrieben. Darüber beschwerte sich die Ratsmehrheit und war erst mit Verspätung zu Baurecht setzenden Beschlüssen bereit.

Konkret entschieden sich die Gemeindevertreter jetzt mehrheitlich für einen Aufstellungsbeschluss für einen Angebots-Bebauungsplan, über den in einer Ratssitzung Anfang Februar 2017 endgültig abgestimmt werden soll. Erst danach kann Aurelis mit den Erschließungsarbeiten beginnen und Flächen vermarkten. Der Immobilienentwickler will das Gelände erschließen und in Teilen an Investoren verkaufen.



Der städtische Masterplan sieht an der Unteren Grenzstraße ein Mischgebiet mit Wohnbebauung durch vier- bis sechsgeschossige Gebäude vor. Entlang der S-Bahngleise sollen Gewerbe- und Produktionsflächen entstehen. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt am Ostbahnhof u.a. durch Park & Ride Möglichkeiten einschließlich Parkhaus sowie an das städtische Busnetz. Auf dem Gelände hat die Bahn die Gleise und Weichen bereits beseitigt. Die ehemalige Güterhalle soll erhalten bleiben.