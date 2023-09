Aukera refinanziert Studentenkomplex in Tilburg

Aukera hat eine erstrangig besicherte Finanzierung für den niederländischen Studentenkomplex „The City Tilburg“ abgeschlossen. Das Projekt wird von Magis Real Estate errichtet. Das Volumen beläuft sich auf 60 Mio. Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt sieben Jahre.

Nachdem der als Luxemburger S.C.A. SICAV RAIF strukturierte Fonds Aukera Real Estate Debt Lux. erst vor wenigen Wochen ein niederländisches Bestandsportfolio aus mehr als 65 Immobilien refinanziert hatte, geht es diesmal um die Refinanzierung eines kurz vor Fertigstellung befindlichen Projekts mit 531 Studentenwohnungen in der knapp 230.000 Einwohner zählenden Stadt Tilburg. Der Fonds löst die Baufinanzierung ab und refinanziert ein Volumen von 60 Mio. Euro.



Das Projekt „The City Tilburg“ umfasst rund 27.000 m² Bruttogrundfläche und entsteht auf einem Grundstück, das direkt an den Uni-Campus grenzt. Die Studentenapartments summieren sich auf knapp 13.200 m² Mietfläche. Zum Komplex gehören neben diversen Gemeinschaftsräumen für z.B. Fitness, Kino, Musik und Spiele auch eine 150 m² große Restaurantfläche sowie 650 überdachte Fahrrad- und 112 Pkw-Stellplätze. Der als Green Building konzipierte Komplex wird mit effizienten Luftwärmepumpen zum Heizen und Kühlen und mit Photovoltaik-Dachpaneelen zur Stromerzeugung ausgestattet. Das Konzept sieht zudem einen vollständig begrünten Dachgarten vor. Im Januar 2024 soll „The City Tilburg“ bezugsfertig sein.



Die Finanzierung bietet den Investoren des Aukera-Fonds – allesamt deutsche Versicherungsunternehmen – ein hohes Maß an Sicherheit. Das Darlehen ist erstrangig besichert, bei dem Eigentümer handelt es sich um einen langfristig orientierten Investor aus den Niederlanden, die Immobilie verfügt über einen hervorragenden ESG-Standard und Tilburg leidet unter chronischem Wohnungsmangel.



„Das Marktsegment Studentisches Wohnen halten wir am Standort Tilburg und auch in anderen Studentenstädten unseres westlichen Nachbarlands für sehr attraktiv. Die Nachfrage nach solchen Wohnungen wird nicht zuletzt auch durch ausländische Studenten sehr hoch bleiben. Das ist gut für die Immobilie und auch gut für die Investoren unseres Fonds", erklärt Patrick Züchner, CIO der Aukera Real Estate AG.



Mit dieser 16. Transaktion wächst das Darlehensvolumen des Aukera-Fonds auf 1,58 Mrd. Euro. Davon entfallen vier Transaktionen mit einem Volumen von 268 Mio. Euro auf das Finanzierungsgeschäft in den Niederlanden. Drei davon schloss Aukera in den vergangenen sechs Monaten ab. Bei der aktuellen Transaktion wurde Aukera Real Estate in rechtlichen Fragen von der Anwaltskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner sowie von der Anwaltskanzlei AKD beraten.