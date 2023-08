Aukera refinanziert ehemaliges Bundesbank-Gebäude in Dresden

Aukera Real Estate refinanziert das ehemalige Gebäude der deutschen Bundesbank in der Innenstadt von Dresden. Die erstrangig besicherte Ausreichung in Höhe von rund 33 Mio. Euro erfolgt aus dem Aukera Real Estate Debt-Fonds, der als Luxemburger S.C.A. SICAV RAIF strukturiert ist. Mit dem Kapital soll auch der weitere Mieterausbau finanziert werden. Die Immobilie befindet sich im Eigentum einer Schweizer Immobilienentwicklungs- und -management AG.

