Augsburger Bürogebäude Centron gewinnt drei neue Mieter

JLL war im Rahmen eines Landlord Representation Mandates bei drei Vermietungen im Bürogebäude Centron in Augsburg, Steinerne Furt 65a – 67/Schernecker Straße 5, beratend und vermittelnd tätig. Vermieter des Centron ist die Objektgesellschaft Athora Real Estate S.à r.l. (vormals Athene Real Estate Management Company S.à r.l), vertreten durch die Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG. Als Asset Managerin ist Susanne Färber von Färber Immobilien beauftragt und hat bei den Vermietungen mitgewirkt.

.

Die MedComplet GmbH & Co. KG hat im Januar 2019 ca. 605 m² Bürofläche sowie eine ebenfalls auf dem Areal befindliche Lagerhalle mit rund 3.780 m² komplett angemietet. Das Großhandelsunternehmen für medizinische Bedarfsartikel verlagert damit zum Juli 2019 seine Firmenzentrale innerhalb des Augsburger Stadtteils Lechhausen.



Im März 2019 bezieht außerdem die Augsburger Niederlassung der Sweco GmbH, tätig in den Bereichen Ingenieurberatung und -planung, Umwelttechnologie und Architektur, ihren neuen Sitz. Das Unternehmen wird nach dem Umzug in das Centron auf rund 1.260 m² Bürofläche vertreten sein. Der Mietvertragsabschluss erfolgte in den letzten Dezembertagen 2018.



Darüber hinaus hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Hauptzollamt Augsburg bereits im Herbst 2018 ca. 4.870 m² Bürofläche angemietet. Die Flächen werden im Mai 2019 bezogen.