Augsburger Aurum: CV sichert sich 100 Mio.-Euro-Finanzierung

Für das gegenüber dem Augsburger Hauptbahnhof geplanten Bürogebäude Aurum hat sich die CV Real Estate AG eine Aufbaufinanzierung in Höhe von 100 Mio. Euro sichern können.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Patrizia AG Aurum Augsburg CV Real Estate Aktivieren