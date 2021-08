Augsburg: Calzedonia und Pustet zieht es in die Annastraße

In der Augsburger Annastraße gibt es Bewegung. Das Maklerunternehmen Realkon Immobilien hat dem italienischen Wäsche- und Bademodenanbieter Calzedonia einen Store in der Immobilie Annastraße 34 in vermittelt. Calzedonia sicherte sich eine Erdgeschossfläche von rund 95 m², auf denen zum Ende dieses Jahres ein Kombistore für die Marken Calzedonia und Intimissimi eröffnet werden soll.

Zudem wird die Buchhandlung Pustet, die bisher auf 900 m² in der Karolinenstraße ansässig ist, ihre Flächen verkleinern und in diesem Zuge auf rund 500 m² in die Fußgängerzone ziehen. Der neue Buchladen wird in die Immobilie Annastraße 4 eröffnen, wo bis vor acht Monaten noch der Schuhladen Reno ansässig war.