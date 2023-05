Aug. Prien und HanseMerkur feiern Richtfest des MSC

Nach etwa 1½ Jahren Bauzeit haben Aug. Prien Immobilien und die HanseMerkur Grundvermögen am 26. Mai das Richtfest des MSC Medical Science Centers im Stadtteil Hamburg-Langenhorn gefeiert. Auf dem circa 15.500 m² großen Grundstück in der Essener Straße 94-110 entstehen Büro- und Laborflächen nebst einer Kindertagesstätte. Der Vermietungsstand belief sich zum Zeitpunkt des Richtfestes auf etwa 95 %.

