Aug. Prien kauft GEA-Headquarter im Quartier Maxfrei

Die Aug. Prien Invest hat im Rahmen eines Individualmandats für ein berufsständisches Versorgungswerk das neue Headquarter der GEA Group in Düsseldorf übernommen. Die Immobilie ist Teil des Stadtquartiers Maxfrei, das Wohnen, Arbeiten und urbane Infrastruktur verbindet. Verkäufer waren Hamburg Team und Arrow Global Germany.

