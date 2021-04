Aug. Prien erzielt Q1-Top-Vermietungsdeal mit Sonic Healthcare

Der Projektentwickler sichert der Hansestadt eine der größten Anmietungen im ersten Quartal und vermietet 12.200 m² Büro- und Laborflächen an ein Unternehmen des Sonic Healthcare-Verbundes. Der Deal reiht sich damit direkt hinter der Großanmietung der Bayerischen Ärzteversorgung an die Generalstaatsanwaltschaft mit 17.600 m² ein [wir berichteten]. Gefolgt von dem Mietvertrag von Wintershall Dea über 11.300 m² in der HafenCity [wir berichteten].

.