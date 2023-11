Die Immobilienbranche muss ihren CO2-Fußabdruck in den kommenden Monaten drastisch reduzieren. Aug. Prien startet in diesem Rahmen ein richtungsweisendes Pilotprojekt in Norderstedt. Das Tochterunternehmen Blu realisiert erstmals in Deutschland ein Wohnprojekt mit 71 Wohnungen mit zementfreiem Beton.

