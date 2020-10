Cushman & Wakefield hat in Steinhof 39 in Erkrath 400 m² Büroflächen und 100 m² Lagerflächen an das Unternehmen OSMA-Aufzüge vermittelt. Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, verlegt OSMA seinen Düsseldorfer Standort Anfang Dezember 2020 nach Erkrath. Als Vermieter der Flächen fungiert die Vermögensverwaltung LCL Liegenschaftscontor Düsseldorf GmbH.…

[…]