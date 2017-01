Aufwertung des Forums Landsberger Allee geht in den Endspurt

Peakside Capital hat Rewe, DM und ein Vienna House Easy Hotel als neue Mieter für das Forum Landsberger Allee in Berlin gewonnen und damit insgesamt 21.000 m² in dem Gebäudekomplex neu vergeben. Das Forums Landsberger Allee ist mit den Neuvermietungen nahezu vollvermietet. Parallel zur Restrukturierung des Mieterbesatzes wird das Gebäude optisch und technisch aufgewertet und auf den neuesten Stand gebracht.

.

Das Easy Hotel mit dem Betreiber Vienna International hat bereits im Oktober 2016 eröffnet. Zum 1. Januar 2017 wurde das Hotel mit seinen 152 Zimmern auf 3-Sterne-Superior-Niveau nun vollständig fertiggestellt. Es umfasst eine Fläche von insgesamt 14.000 m². Vienna International betreibt ebenfalls das gegenüberliegende 4-Sterne Andel's Konferenz Hotel und ist damit am Standort umfassend vertreten. Zusätzlich wurde der Einzelhandelsbereich mit einer Fläche von insgesamt 7.000 m² mit Rewe und DM als Hauptmieter im Erdgeschoss restrukturiert. Alle Verträge wurden langfristig abgeschlossen. Damit liegt die Vermietungsquote nun bei nahezu 100 Prozent. „Diese hohe Quote lässt sich auch auf die von Peakside Capital geschlossenen Anschlussverträge mit bestehenden Mietern, darunter der Deutschlandsitz der Leonardo Hotel Verwaltung und die Verwaltung der Berliner Kindergärten, zurückführen“, erklärte Boris Schran, Managing Partner bei Peakside Capital.



Parallel wird das „Forum Landsberger Allee“ in der Storkower Straße 162 auch technisch und optisch aufgewertet. In einer 9- bis 12-monatigen Umbauphase wird das Objekt ein freundlicheres, modernes Gesicht erhalten. Mit der Modernisierung und Neugestaltung der Fassade, einer Erweiterung der Einzelhandelsflächen, der Öffnung der Geschäfte nach außen und neuen Außenanlagen wird eine Gesamtaufwertung des Quartiers vollzogen.



Peakside Capital hatte das Forum Landsberger Allee im August 2015 für seinen Peakside Real Estate Fund II (PREF II) erworben und damit zum ersten Mal in Berlin investiert [Peakside-Fonds kauft erstmals in Berlin]. Bei der Repositionierung des Einzelhandelsbereichs wird das Unternehmen von Kintyre Investments unterstützt, die auch mit einer Minderheitsbeteiligung investiert sind. Seit dem Erwerb wird die 35.000 m² große und gemischt genutzte Immobilie im Rahmen einer umfassenden Value-Add-Strategie und durch ein aktives Management aufgewertet und neu positioniert. Neben den Flächen für Hotel und Einzelhandel gehören auch 14.000 m² Büroflächen zum Ensemble.



Das „Forum Landsberger Allee“ bildet zusammen mit dem gegenüberliegenden Hotel das Tor zur Stadt Berlin im Stadtteil Prenzlauer Berg direkt neben der legendären Berliner Veranstaltungshalle Velodrom, an einem Knotenpunkt des Berliner S-Bahn-Rings und der Stadtbahn.