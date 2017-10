Auftakt für neue Klimaschutzsiedlung in Wetter an der Ruhr

Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche den Verkauf von 14 Passivhäusern in Wetter (Ruhr). Auf einem gut 4.800 m² großen früheren Baseball-Gelände an der Vogelsanger Straße sollen bis Ende 2018 insgesamt 12 Doppelhaushälften sowie zwei freistehende Einfamilienhäuser entstehen. Die Passivhäuser verbrauchen nur gut ein Viertel des Energiebedarfs konventioneller Neubauten und bilden den Auftakt der Klimaschutzsiedlung „Sonnenfeld“.

„Die Erschließungsarbeiten auf den Grundstücken sind bereits weitgehend abgeschlossen, sodass wir voraussichtlich zum Jahresbeginn mit dem eigentlichen Bau der Häuser beginnen können. Pünktlich zu Weihnachten werden dann bereits die ersten Familien einziehen können“, sagt Bonava-Projektleiterin Anna Zimmermann.



Alle Häuser bieten fünf Zimmer und je nach Variante 167 bzw. 195 m² Wohn-/Nutzfläche inklusive Kellergeschoss. Die Grundstücksgrößen samt Garten und eigener Garage variieren zwischen 258 und 592 m². Preislich starten die besonders energieeffizienten Häuser bei 397.000 Euro. Als Teil der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes NRW werden Käufer mit attraktiven Förderungen unterstützt.



„Die ruhige Lage etwas abseits der Vogelsanger Straße ist einfach ideal für Familien. In dem kleinen Wohngebiet werden Kinder ohne Bedenken direkt vor der Haustür spielen können. Wir schaffen hier ein modernes und zudem energieeffizientes Zuhause im Grünen mit perfekter Anbindung nach Hagen, Gevelsberg und Witten“, sagt Bonava-Projektleiterin Anna Zimmermann.



Die Autobahnauffahrt zur A1 liegt nur gut einen Kilometer von den geplanten Häusern entfernt. Direkt vor der Haustür halten die Buslinien ins benachbarte Hagen oder Richtung Innenstadt. Auch eine Kita und Schule liegen im fußläufigen Umfeld der Grundstücke.