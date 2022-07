Aufstellungsbeschluss und Bürgerbeteiligung für Anna Quartier in Karlsfeld

CG Elementum legt auf dem ehemaligen Ludl-Areal in Karlsfeld los. Bei einer Bürgerversammlung am 27. Juni sorgten die Pläne für das Anna Quartier laut des Entwicklers bei den Karlsfeldern für positive Reaktionen. Bereits am 19. Mai 2022 hatte der Gemeinderat den Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss zur Überarbeitung des bestehenden Bebauungsplanes gefasst. Die Arbeiten zur Erstellung der Baugrube haben bereits begonnen.

.

Das bisher landwirtschaftlich genutzte Areal befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Karlsfelder Naherholungsgebiet Eichinger Wäldchen und ist nur rund 30 Minuten vom Münchener Stadtzentrum gelegen. Bis 2025 soll in fünf Baufeldern ein Nutzungsmix aus Einzelhandel, Büroflächen, Gastronomie, Hotel und Wohnen sowie eine Kindertagesstätte entstehen. Ein Großteil entfällt dabei auf Wohnungen, für die rund 40 Prozent bzw. etwa 27.000 m² der insgesamt rund 65.000 m² entstehenden Geschossfläche vorgesehen sind. Gut 8.600 m² davon für Wohnen mit einkommensorientierter Förderung.



Bei der Planung, Errichtung und Bewirtschaftung neuer Quartiere handelt die CG Elementum konsequent nach einem CO₂-Zero-Emission-Ansatz. So soll auch das Anna Quartier durch den Einsatz grüner Qualitätskriterien, die weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen, zum klimaneutralen Quartier werden.



„Klimaschutz ist für uns das wesentliche Element bei der Projektentwicklung unserer Quartiere“, betont George Moutoulis, Niederlassungsleiter der CG Elementum AG für Stuttgart und München, und ergänzt: „Green Technology-Komponenten wie Geothermie, Photovoltaik oder die Nutzung von Abwasserwärme sowie der konsequente Einsatz von Luft-Wärmepumpen sind wesentliche Bestandteile unseres Energiemanagements bundesweit und werden individuell auf das Anna Quartier abgestimmt.“