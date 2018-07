Aufsichtsrat der Ed. Züblin beruft Harald Supper

Harald Supper (1 / 2)

Bei Deutschlands führendem Hoch- und Ingenieurbauunternehmen, der Stuttgarter Ed. Züblin AG, steht zum Jahresende ein Wechsel im Vorstand an: Klaus Pöllath (65 J.), der dem Vorstand seit 2003 angehört und 40 Jahre für die Ed. Züblin AG tätig ist, wird in den wohlverdienten Ruhestand treten. Wie der Aufsichtsrat (AR) der Gesellschaft gestern in seiner konstituierenden Sitzung in Stuttgart bestätigte, wird die Nachfolge aus eigenen Reihen besetzt.

Harald Supper (56 J.), bisheriger technischer Leiter der Direktion Stuttgart, übernimmt den Staffelstab zum 1.1.2019. Als diplomierter Bauingenieur (FH) mit mehr als 29-jähriger Tätigkeit für Züblin kann Supper umfassendes Know-how im Hoch- und Ingenieurbau vorweisen. Er wird die Vorstandsfunktion gemeinsam mit den derzeitigen Züblin-Vorstandsmitgliedern Jörn Beckmann, Dr. Ulrich Klotz, Edgar Schömig, Dr. Alexander Tesche, Ulrich Weinmann sowie Jörg Wellmeyer ausüben. Der AR bestellte sämtliche Vorstandsmitglieder für die Zeit vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2022.



Pöllath hinterlässt bei Züblin ein gut bestelltes Haus. Im Geschäftsjahr 2017 stieg die Leistung des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 12,8 % auf rd. 3,8 Mrd. Euro – davon entfielen rd. 73 % auf das Inland, 27 % auf das Ausland und rd. 2,6 Mrd. Euro (69 %) auf das Geschäftsfeld Schlüsselfertigbau. Zum Jahresende 2017 kletterte der Auftragsbestand der Züblin-Gruppe auf ein neues Rekordhoch: mit rd. 6,3 Mrd. Euro übertraf er den Vorjahreswert um 9,6 %. Der Auftragseingang ging um rd. 12 % zurück, bewegte sich jedoch mit rd. 4,4 Mrd. Euro weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag zum Stichtag 31.12.2017 nahezu unverändert bei 13.739.



In das laufende Geschäftsjahr ist die Ed. Züblin AG mit Schwung gestartet. Zum Ende des 1. Quartals 2018 stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreswert um 24,1 % auf 913 Mio. Euro. Diese hohe Steigerungsrate war insbesondere auf das Ausland zurückzuführen. Die Leistung verzeichnete zum Stichtag – fast ausschließlich im Inland – ein Plus von 16,6 % auf 905 Mio. Euro. Der Auftragsbestand in Höhe von 6,2 Mrd. € übertraf den Vorjahreswert um 9,4 %. Die Mitarbeiterzahl im Züblin-Konzern lag zum 31.3.2018 bei 13.650, das entsprach in etwa dem Vorjahreswert.



Zu den größten Auftragseingängen im Geschäftsjahr 2017 sowie ersten Quartal 2018 in Deutschland zählen u. a. der Bau des Springer Quartiers für die Momeni Projektentwicklung GmbH in Hamburg, einer Montagehalle mit Verwaltungsbereich für die Daimler AG sowie zweier Büro- und Geschäftshäuser „The Brick“ in Frankfurt am Main. Im Ausland akquirierte Züblin u. a. umfangreiche Tunnelarbeiten für das Abwassersystem „Deep Tunnel Sewerage System“ in Singapur, die Errichtung der „Y-Towers“ in Amsterdam/Niederlande sowie einen weiteren Auftrag für die Mine „Candelaria Norte“ in Chile.