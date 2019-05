Aufsichtsrat der DIC Asset: René Zahnd folgt auf Ulrich Höller

Mit Wirkung vom 21. Mai 2019 bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung wurde der CEO der Swiss Prime Site AG, René Zahnd (53), gerichtlich zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der DIC Asset AG bestellt. Zahnd folgt im Aufsichtsrat auf Ulrich Höller, der sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hatte und seit April Aufsichtsratschef der GEG ist [wir berichteten].

„Herr Höller hat die Gesellschaft wesentlich mitaufgebaut und nach seinem Ausscheiden als CEO im Aufsichtsrat weiter begleitet. Herr Zahnd bringt mit seiner Expertise als CEO einer großen börsennotierten Immobilienaktiengesellschaft seine Erfahrung aus dieser Position in unseren Aufsichtsrat ein. Wir freuen uns sehr, Herrn Zahnd für die Tätigkeit in unserem Gremium gewonnen zu haben und wir sind sicher, dass wir dadurch die Expertise in unserem Aufsichtsrat hervorragend verstärkt und ergänzt haben", so Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der DIC Asset AG, zu dieser Veränderung.



Der neue Mann im Aufsichtsrat, René Zahnd, ist seit dem 1. Januar 2016 Chief Executive Officer der Swiss Prime Site AG. Seine berufliche Karriere begann Zahnd bei Bratschi Emch & Partner Rechtsanwälte in Bern und Zürich. Anschließend war er in verschiedenen Führungspositionen bei Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften tätig, von 2009 bis 2015 bei Implenia, zuletzt in der Führung des Bereichs Modernisation & Development und als Member of the Group Executive Board. Anschließend erfolgte sein Wechsel zur Swiss Prime Site AG.