Aufschwung in ostdeutschen Städten hält an

Ostdeutsche Städte entwickeln sich seit einigen Jahren besonders dynamisch, das zeigt das Städteranking von WirtschaftsWoche, ImmoScout24 und IW Consult für 2023. Die hinteren Plätze des Rankings werden längst von schwächelnden Regionen Westdeutschlands eingenommen, insbesondere durch Städte des Ruhrgebiets. Aber auch hier gibt es positive Entwicklungen.

Tesla in Brandenburg, Intel in Magdeburg, Batterien-Hersteller CATL in der Nähe von Erfurt – internationale Großunternehmen investieren in ostdeutsche Regionen wie kaum anderswo in der Republik. Fünf der größten ostdeutschen Städte können ihr Niveau im aktuellen Städteranking 2023 deutlich verbessern: Darunter sind mit einem Plus von jeweils vier bis sechs Rängen Potsdam, Jena, Berlin, Halle (Saale), Erfurt und Magdeburg.



Allerdings differenziert sich die Entwicklung der Städte deutlicher in drei Gruppen aus. Die Aufsteiger Potsdam und Jena liegen mit Position 18 und 28 in der ersten Hälfte des Niveaurankings – konstant seit fünf Jahren. Dresden hält seit dem Vorjahr Rang 29. Rostock, Erfurt, Berlin und Leipzig liegen im Mittelfeld des Niveaurankings nah beieinander. Halle (Saale), Magdeburg und Chemnitz belegen Plätze im unteren Drittel des Rankings.



Die Großstädte des Ruhrgebiets rangieren hingegen alle im unteren Drittel des Rankings. Herne, Duisburg und Gelsenkirchen belegen sogar die schwächsten drei Plätze des Rankings. Und nur Bochum (+3 Ränge), Bottrop (+2) und Hamm (+1) können ihren Rang im Vergleich zum Vorjahr verbessern.



“Ostdeutsche Regionen sind durch freie Industrieflächen, die Verfügbarkeit grünen Stroms und viele Fachkräfte als Standorte für große Unternehmen attraktiv”, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. “Dies spiegelt die gute Positionierung vieler ostdeutscher Städte im Dynamikranking wider, vor allen in punkto Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Der dadurch bedingte Zuzug und die höhere Nachfrage beleben auch die Immobilienmärkte. In besonderem Maße zeigt sich diese Auswirkung in Berlin und Potsdam: In keinen anderen Städten sind Mietwohnungen schneller vermarktet als hier.”



Mit Rang 14 ist Potsdam im Niveauranking die höchstplatzierte ostdeutsche Stadt. Die Stadt besticht durch ihre hohe Lebensqualität: Eine gute Kinderbetreuungsquote, geringer Verschuldungsraten und wenig Kriminalität verschaffen der Stadt dabei Platz 2. Vor allem im Teilbereich Immobilienmarkt legt die kleine Schwester Berlins zu, sowohl im Niveauranking (Platz 12) als auch im Dynamikranking (Platz 11). Im Nachhaltigkeitsindex belegt Potsdam Platz 13 und punktet etwa mit der höchstes Beschäftigungsquote in Nachhaltigkeitsberufen. Jena und Dresden tun sich im Teilbereich Arbeitsmarkt des Niveaurankings mit Position 9 und 10 hervor. Im Nachhaltigkeitsindex positioniert sich Jena auf Rang 10, eine Vielzahl von Forschungsinstituten und eine sehr geringe Altersarmut bringen die Stadt in den Teilbereichen Ökonomie und Soziales auf Rang 6 und 1.



Im Mittelfeld liegt Leipzig wie im Vorjahr auf Platz 37 des Niveaurankings. Berlin und Erfurt schieben sich auf die Ränge 38 und 41 vor. Im Dynamikranking belegt Berlin Position 2 und weist die am schnellsten steigenden Mietpreise und die beste Beschäftigungsentwicklung vor. Auch Leipzigs punktet mit der Entwicklung der Beschäftigungsquote und Einwohnerzahlen und belegt Platz 3. Erfurts wirtschaftliche Entwicklung profitiert weiter von den in der Region angesiedelten Großunternehmen: Neben dem Neuankömmling CATL sind auch Zalando, Amazon, DHL und Siemens hier vertreten.



Magdeburg (Platz 51) und Halle (Platz 50) vollziehen das vierte Jahr in Folge eine Aufwärtsbewegung im Niveauranking und machen 4 bzw. 6 Plätze gut. Beide Städte überzeugen mit soliden Arbeitsmarktzahlen, auch die Lebensqualität der Städte erreicht Mittelfeldplatzierungen. Chemnitz verliert hingegen das zweite Jahr in Folge Plätze (-6) im Niveau und belegt mit Position 63 den schwächsten Platz der ostdeutschen Städte. Lebensqualität (Rang 34) und Arbeitsmarkt (Rang 35) der Stadt erreichen zwar Mittelfeld-Platzierungen. So sind Frauen und Ältere gut im Erwerbsleben integriert. In den Teilbereichen Wirtschaft und Immobilienmarkt zählt Chemnitz jedoch zu den schwächsten Städten.



Unter den Ruhrpott-Städten rangiert Mühlheim an der Ruhr mit Platz 49 im Niveauranking am höchsten. In den Teilbereichen Arbeitsmarkt (+3), Wirtschaft (+4) und Immobilienmarkt (+3) legt die Stadt zwar etwas zu. Seit dem Vorjahr kann Mühlheim die Gesamtposition jedoch nicht verbessern, u.a. stehen dem ein hoher Altersquotient und vergleichsweise geringe Gewerbesteuereinnahmen entgegen. Wie im Niveauranking sind die Ruhrpott-Städte auch in punkto Nachhaltigkeit im hinteren Drittel angesiedelt. Nur Bottrop und Bochum sind mit Platz 40 und 47 im Mittelfeld platziert. Oberhausen, Herne, Duisburg und Gelsenkirchen belegen die letzten Plätze des Nachhaltigkeitsindex. Herne hat die schlechteste Luftqualität der Republik und in Duisburg verlassen viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Gelsenkirchen belegt den letzten Platz sowohl im Niveauranking als auch im Nachhaltigkeitsindex.



Positive Tendenzen zeigen sich jedoch im Dynamikranking: Die beste Platzierung unter den Ruhrpott-Städten erzielt Bochum mit Platz 18, vor allem im Teilbereich Arbeitsmarkt (Platz 4). Durch neun Hochschulen kann die Stadt mit vielen hochausgebildeten jungen Menschen aufwarten, die florierende Startup-Szene wird von der Stadt stark gefördert. Insgesamt sind 7 der 11 Großstädte des Ruhrgebiets in punkto dynamischer Entwicklung im ersten Drittel und Mittelfeld des Rankings repräsentiert. Vor allem die Arbeitsmärkte von Herne, Bochum, Hamm, Dortmund, Bottrop und Essen entwickeln sich positiv und erreichen Top-15-Platzierungen in diesem Teilbereich. Herne belegt sogar Platz 1, dank der besten Entwicklung der Beschäftigungsquote von Frauen und Älteren.