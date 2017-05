Aufbruch zur Sanierung der Villa Mutzenbecher

Der Erhalt der Villa Mutzenbecher ist gesichert. Seit Ende 2016 besteht Konsens zwischen allen Beteiligen über den Sanierungsumfang und die denkmal- und naturverträgliche Nutzung. Der Verein Werte erleben e.V. kann nun beginnen, sein Konzept als künftiger Träger umzusetzen. Nach der Sanierung wird die Villa als Bildungs- und Begegnungsstätte Menschen zusammenbringen und ein Ort für außerschulisches Lernen werden. Das Hamburger Denkmalschutzamt unterstützt die Maßnahmen mit 200.000 Euro.

Der Verein Werte erleben e.V. und die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, die das Gebäude für die Stadt verwaltet, haben im Dezember 2016 einen Mietvertrag für die Villa Mutzenbecher über die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen. Bis Ende 2020 wird der Verein die Villa nun denkmalgerecht instand setzen und danach als Bildungs- und Begegnungsstätte und außerschulischen Lernort betreiben. Neben Handwerksbetrieben sind an der Sanierung die vier Hamburger Gewerbeschulen beteiligt, die für Berufe im Baugewerbe ausbilden. Die Malerarbeiten übernimmt zum großen Teil die Produktionsschule Eimsbüttel. Mit einzelnen Projekten sind auch Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Niendorf beteiligt. Studierende werden in die Detailierung des Denkmalschutz- und des Restaurierungskonzepts eingebunden.



Der Verein Werte erleben e.V. wird die Instandsetzung des Hauses in drei Schritten durchführen. Im März 2017 hat der Verein fristgerecht den Bauantrag eingereicht und im April die ersten 500.000 Euro der Sanierungskosten nachgewiesen. Derzeit beginnen Schüler mit vorbereitenden Maßnahmen. Vorsichtig legen sie den Sockel frei und entfernen den Bewuchs am Haus, ohne die Patina der Fassade zu zerstören.



Die denkmalgeschützte Villa ist noch weitgehend in ihrem Zustand um 1910 erhalten. Die Ursprungspläne sind undatiert. Der vermutlich um 1900 errichtete Backsteinbau wurde 1908 bis 1910 mehrfach von dem renommierten und im Landhausbau erfahrenen Hamburger Architekten Erich Elingius umgebaut. Das Haus ist ein typisches Beispiel für die gründerzeitliche Landhausarchitektur und zugleich ein anschauliches Geschichtszeugnis für die Entwicklung von Teilen Niendorfs zum Hamburger Landhausvorort.