BGA Invest ernennt Georg Hien zum Leiter Unternehmensentwicklung

Georg Hien

© BGA Invest/Radmila Kerl

BGA Invest setzt seinen Wachstumskurs 2019 fort und verstärkt sein Team mit einem weiteren Neuzugang. Mit Georg Hien konnte das Unternehmen einen Experten für die Unternehmensentwicklung gewinnen.

.

Als Leiter Unternehmensentwicklung verantwortet Georg Hien künftig die Geschäftsentwicklung der BGA Invest über alle Kernbereiche hinweg. Der 33-jährige wechselt von der SevenVentures GmbH, dem Investmentarm der ProSiebenSat.1 Media SE, zur BGA Invest und wird dort insbesondere die digitale Transformation vorantreiben. In seiner neuen Funktion wird er interne Effizienzsteigerungen realisieren, die externe Kundenbindung erhöhen sowie die ambitionierten Umsatzziele nachhaltig stabilisieren und weiter ausbauen.



Hien hält einen Master of Science in General Management von der Ludwig-Maximilians-Universität München mit den Schwerpunkten Unternehmensstrategie und Innovation. Zu seinen früheren Stationen gehört unter anderem der Onlineversandhändler Amazon Deutschland, wo er maßgeblich die Neu- und Bestandskundenpflege sowie die Investitionen in Startups verantwortete.



„Mit Georg Hien gewinnen wir wichtige Expertise für unser Unternehmen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Zukünftig werden unsere Kunden von nachhaltigen Effizienzsteigerungen profitieren“, sagt Marco Schlottermüller, Gründer und Geschäftsführer von BGA Invest.