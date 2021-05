Audere Equity treibt Umbau der Kita in Duisburg voran

Die Audere Equity Unternehmensgruppe treibt den Umbau der Kindertagesstätte in der Max-Planck-Straße 45 voran. Das Unternehmen hat die Kita im September 2020 erworben. Seitdem wurde das Objekt komplett entkernt und wird nun erneuert.

.

Nach dem Umbau kann der Duisburger Kita-Betreiber Zaubersterne gGmbH auf einer Fläche von 1.080 m² künftig fünf statt drei Gruppen betreuen. Die Kita wird dann 22 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 68 Plätze für Kinder anbieten, die drei Jahre oder älter sind. Durch die Aufstockung des Gebäudes stehen der Einrichtung künftig großzügige Gruppenräume zur Verfügung. Die Übergabe ist für Juni 2021 geplant, die Inbetriebnahme soll im August mit Beginn des neuen Kita-Jahres stattfinden.



„Wir sind schon sehr gespannt auf die neue Kita und freuen uns, dass die Duisburger Zaubersterne bald endlich wieder ihre ursprünglichen Räumlichkeiten beziehen können. Die Erweiterung auf fünf Gruppen ermöglicht es uns, künftig 33 weitere Kinder in unserer Duisburger Einrichtung zu betreuen, was hoffentlich zur Entlastung der angespannten Kita-Situation in Duisburg, vor allem im Norden, beiträgt“, erklärt Claudia Kiesler, Geschäftsführerin der Zaubersterne gGmbH.



Nach dem Erwerb wurde das Objekt im Duisburger Stadtteil Neumühl komplett entkernt und wird nun rundum erneuert. Das Dach wurde saniert, die Fenster ausgetauscht und Estrich inklusive Bodenheizung verlegt. Aktuell laufen die Elektro- und TGA-Arbeiten (Technische Gebäudeausrüstung), die Fassadenarbeiten beginnen im Mai. Nach den Umbauarbeiten werden der KiTa statt ca. 590 nun ca. 1.080 m² zur Verfügung stehen. Das neue Obergeschoss stellt großzügig bemessene Gruppenräume zur Verfügung. „Diese Gruppenräume erweitern den Spielraum für die Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts enorm“, freut Kiesler sich.



Audere Equity plant in den kommenden drei Jahren die Realisierung von insgesamt 50 Kindertagesstätten im Bundesgebiet. Zehn Projekte befinden sich derzeit laut des Unternehmens in der Umsetzung, für weitere 30 Kindertagesstätten seien die Gespräche mit öffentlichen, kirchlichen und anderen freien Trägern bereits weit fortgeschritten.