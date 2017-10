Auch HH-Bergedorf bekommt ein „NinetyNine“-Hotel

Die Hamburger Centro Hotel Group pusht ihre erst Anfang des Jahres neu lancierte, designaffine Budgetmarke NinetyNine mit Verve. Als jüngsten Coup vermelden die Hanseaten ein mit Retail-Flächen kombiniertes Haus in Hamburg-Bergedorf am Serrahnhafen (Weidenbaumsweg 9-11). Das noch existente Bestandsgebäude wird abgerissen, im Sommer 2020 soll das neue Hotel ans Netz gehen.

.

Bergedorf wird 130 Zimmer offerieren und die drei oberen Stockwerke der neuen Immobilie beanspruchen. Das Erd- und Untergeschoss ist für Einzelhandel und Gastronomie reserviert. 2000 m² hat sich bereits Woolworth gesichert. Zum Hotelkonzept gehört eine großzügige Lobby mit Mini-Markt, Lounge und diversen Freizeit-Angeboten.



Die Centro Hotel Group taktet mit diesem neuen Platzbesatz ihre Expansionsstrategie für NinetyNine weiter hochtourig. Sieben Häuser weist die aktuelle Bilanz bereits aus, die entweder geplant, vorbereitet oder schon gebaut werden. Neben Berlin, Augsburg und Heidelberg gehören dazu auch München und Osnabrück sowie, als erstes Standbein außerhalb von Deutschland, Amsterdam. Die ersten Eröffnungen sind für 2018 avisiert.



Parallel zur massiven Markteinführung des Labels NinetyNine forciert die Gruppe den Ausbau ihrer Marken Centro Hotels, FourSide und Boutique – auch durch Übernahmen: Seit dem 1. Februar gehört das IAT Plaza in Trier zum Portfolio, im Mai wurden zwei Häuser in Karlsruhe (Hotel Blankenburg) und Wien (Tourotel Mariahilf) übernommen. Und erst Anfang des Jahres hatten die Hanseaten mit der Übernahme der Düsseldorfer Günnewig Hotels & Restaurants „einen Meilenstein in der Firmengeschichte“ gesetzt. Günnewig hält vornehmste Plätze in der Landeshauptstadt Düsseldorf, in Bonn, in Köln und in Chemnitz besetzt. Die Centro Hotel Group betreibt aktuell 62 Häuser in Deutschland und Österreich.