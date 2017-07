Auch die japanische Bank SMFG kommt an den Main

Die Angelegenheit erhält seriellen Charakter: Innerhalb weniger Tage hat die dritte japanische Großbank ihren Umzug von der Themse an den Main bekanntgeben. Japans drittgrößtes Geldinstitut Sumitono Mitsui Financial Group erklärte in Tokio, in Frankfurt Tochtergesellschaften für die Bank- und Wertpapiergeschäfte initiieren zu wollen. So soll garantiert werden, dass die europäischen Geschäfte nach erfolgtem Brexit weiter reibungslos abgewickelt werden können. Kurz zuvor hatten bereits die Banken Nomura und Daiwa Securities bekräftigt, ihren EU-Sitz von London nach Frankfurt zu verlagern [Japanische Banken bevorzugen Frankfurt].

.

Hubertus Väth, Geschäftsführer der Finanzplatz-Initiative Frankfurt Main Finance, konstatierte gegenüber dem Manager Magazin, dass japanische Banken die Brexit-Entwicklungen besonders sensibel verfolgt hätten und nun konsequent Vorsorge betrieben. Noch in diesem Jahr erwartet er „mindestens zwölf Banken“, die Mainhattan den Vorzug geben. Nicht nur die Immobilienmakler von Cushman & Wakefield kalkulieren bereits für den Jahresendspurt mit einer „spürbaren Verknappung“ des Büroimmobilien-Angebots.