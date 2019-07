Atrium Development konzentriert sich künftig auf Berliner Gewerbeimmobilien

Die Berliner Atrium Development Group wird den Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten auf Projektentwicklungen im Bereich Gewerbeimmobilien in Berlin legen. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine Projektpipeline mit einem Gesamtvolumen von 150.000 m² in zentralen Lagen Berlins, u.a. in Friedrichshain und im Wedding. Atrium Development war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Top-8 Standorten als Projektentwickler tätig. Derzeit entwickelt das Unternehmen unter anderem Hotels und Bürogebäude in Köln und Düsseldorf.

.

„Die Berliner Wirtschaft wächst seit fünf Jahren stärker als der Bund, zuletzt mit 3,1 Prozent mehr als doppelt so stark“ erklärt Joschua Abadayev, Geschäftsführer der Atrium Development Group GmbH. „Berlin wird auch künftig auf Wachstumskurs bleiben. Insbesondere IT und High-Tech-Unternehmen wird es weiter in die Stadt ziehen. Dies sind hervorragende Voraussetzungen für den Berliner Büroimmobilienmarkt. Atrium verfügt über eine attraktive Projektpipeline in zentralen Lagen und hat in Berlin dadurch eine sehr gute Positionierung“, so Abadayev.