ATR mietet Logistikfläche in Oestrich-Winkel

Die ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH mietet in der Rheingaustraße 19a in Oestrich-Winkel 1.929 m² Logistik- und Lagerfläche. Der Vertriebsspezialist für Musikwiedergabe bezog das Objekt im April 2023 vorerst als Untermieter des bestehenden Mieters Wilde Cosmetics. Ab Juni 2024 wird ATR die Flächen dann als alleiniger Mieter übernehmen. Vermieter ist die Erka Vermögens- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG. NAI Apollo war im Rahmen der Anmietung für den Vermieter beratend tätig.

