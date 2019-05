Atos managt Heidelberger „Kurfürsten Hof“ für Hannover Leasing

Die Atos Property Management GmbH übernimmt im Auftrag der Hannover Leasing GmbH & Co. KG das kaufmännische und technische Property Management für das Büro- und Geschäftshaus „Kurfürsten Hof“ in Heidelberg. Beide Unternehmen gehören zur Corestate Capital Group. Das fünfgeschossige Objekt in der Kurfürsten-Anlage 21-23 hat eine Mietfläche von 14.500 m² und verfügt über 217 Tiefgaragenstellplätze.

Atos betreut derzeit circa 215 Gewerbeobjekte mit rund 1,5 Mio. m² Gesamtfläche in ganz Deutschland für nationale und internationale Investoren. „Wir freuen uns auf die Verwaltung dieser attraktiven Immobilie und auf die Zusammenarbeit mit Hannover Leasing. Den Kurfürsten Hof werden wir von unserer Niederlassung in Neu-Isenburg bei Frankfurt aus betreuen“, sagt Jörg Heberlein, Geschäftsführer von Atos.