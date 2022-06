Atos Deutschland verlängert auf 4.100 m² im The Squaire

Asset Manager Sonar ist es gelungen einen Mietvertrag im „The Squaire“ langfristig zu prolongieren. Atos Deutschland wird in der Landmark-Immobilie am Frankfurter Flughafen weiterhin langfristig rund 4.100 m² nutzen. Mit der erfolgreichen Prolongation beträgt der Vermietungsstand aktuell 85 Prozent.

