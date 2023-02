Mit dem Art & Business Hotel in der Nürnberger Innenstadt nimmt Betreiber Atomis ein weiteres Haus in sein Portfolio auf. Das 49 Zimmer-Hotel liegt in der Gleißbühlstraße und somit nicht weit entfernt von dem zweiten Standort der Private Equity-Gesellschaft. Denn diese betreibt ebenfalls das Ibis Hotel Nürnberg Altstadt.

[…]