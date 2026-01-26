ATL Immoinvest steigt in den Prager Immobilienmarkt ein

Die österreichische ATL Immoinvest expandiert nach Tschechien und investiert erstmals in Prag. Mit dem Markteintritt ist das Unternehmen nun in sechs Ländern der CEE-Region aktiv, neben Österreich, der Slowakei, Slowenien, Serbien und Bulgarien. CEO Filip Rosa, der persönliche Verbindungen zur Stadt hat, betont die Kombination aus Stabilität und Nachfrage in der Hauptstadt. Weitere Investitionen seien bereits in Planung.

.

Den Einstieg markiert der Ankauf eines ersten Objekts in der Prager Innenstadtlage Jindřišská. Weitere Investitionen in Tschechien sind Teil der strategischen Planung und sollen schrittweise folgen. Ziel ist der Aufbau eines langfristig ausgerichteten Immobilienportfolios mit Fokus auf Qualität und nachhaltige Wertentwicklung.



„Prag vereint wirtschaftliche Stärke, politische Stabilität und nachhaltige Nachfrage. Der Markteintritt in Tschechien ist ein konsequenter Schritt innerhalb unserer CEE-Strategie und für mich persönlich als gebürtigen Prager ein mit Stolz erfüllter Moment“, sagt Filip Rosa, CEO von ATL Immoinvest.



Mit dem Engagement setzt die ATL Immoinvest ihren Wachstumskurs in der CEE-Region fort und erweitert ihre geografische Präsenz um einen weiteren Kernmarkt. In seinem Heimatmarkt Österreich hatte das Unternehmen zuletzt eine Mehrheitsbeteiligung am Wiener Haus der EU für 32 Mio. Euro [wir berichteten] sowie das Wiener Bürohaus QBC3 von Union Investment erworben [wir berichteten].