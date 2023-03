Athera bezieht neuen Hauptsitz in Essener City

Der Heilmittelanbieter Athera verlegt seinen Hauptsitz von Gelsenkirchen in die Essener Innenstadt. Zum Februar 2023 hat das Unternehmen rund 725 m² Bürofläche plus 17 Stellplätze in der Limbeckerstraße 20-28 angemietet. Vermieter ist die Deka Immobilien, Anteon war vermittelnd tätig.

„Der Essener Büromarkt konsolidiert sich nach zuvor moderater Entwicklung kontinuierlich. Der Gesundheitssektor spielt hierbei eine zentrale Rolle, wie die Großanmietung des Uniklinikums Duisburg-Essen zuletzt belegte. Für die kommenden Jahre erwarten wir in Essen stabile Kauf- und Mietpreise bei allerdings steigenden Leerständen im Citybereich, welche allerdings auch dringend benötigt werden", so Nina Erdmann, Leiterin Bürovermietung von Anteon. Die aktuelle Leerstandsquote liegt bei unter sechs Prozent. „Angesichts der steigenden Leerstandsquote im Essener Bürobestand werden damit wieder neue Möglichkeiten für Flächentäusche geschaffen“, ergänzt Erdmann.