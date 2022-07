Atg Luther & Maelzer zieht an den Wertheimer Reinhardshof

Das Unternehmen Atg Luther & Maelzer wird im Wertheimer Gewerbegebiet Reinhardshof einen neuen Firmensitz bauen und sich dabei vergrößern. Der Neubau entsteht am Wendehammer in der Karl-Carstens-Straße auf einem 12.720 m² großen Grundstück. Der Kaufvertrag für die städtische Fläche wurde jetzt notariell beurkundet.

„Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir unseren Unternehmen Flächen zur Weiterentwicklung anbieten können“, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Der nun vollzogene Verkauf markiere den Startpunkt für die Unternehmensexpansion von Atg Luther & Maelzer. „Damit bieten wir einem weltweit tätigen Unternehmen eine verlässliche Zukunftsperspektive am Wirtschaftsstandort Wertheim.“



In Reicholzheim ist das Unternehmen in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Bereits seit April 2015 steht die Geschäftsführung mit der Stadtverwaltung wegen einer Weiterentwicklung am Standort Wertheim in Kontakt. Nach einem längeren Planungsprozess hat Atg Luther & Maelzer entschieden, das Unternehmen komplett zu verlagern und sich am Reinhardshof mit einem Neubau zu vergrößern.



Die Firma plant an dem neuen Standort einen Neubau mit einer Nutzungsfläche von zunächst rund 4.500 m². Für Verwaltung und Produktion sollen zwei Gebäude errichtet werden. Mit der Inbetriebnahme wird auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze verbunden sein.



Der Gemeinderat hat– wie zuvor der Stadtteilbeirat Reinhardshof – im vergangenen Jahr dem Ansiedlungsvorhaben zugestimmt und den Abschluss eines Kaufvertrages beschlossen. In Kürze soll der Bauantrag für das Bauvorhaben eingereicht werden. Baubeginn könnte im Frühjahr 2023, die Verlagerung des Unternehmens soll bis Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.