Atempo Assekuranzmakler mietet im Ratinger Calor Carré

Die Atempo Assekuranzmakler GmbH hat sich im Zuge der Standortsuche für das Calor Carré, auf der Calor-Emag-Straße 3-5 entschieden und damit die geplante Expansion bereits räumlich umgesetzt. Der Spezialist aus dem Bereich Versicherungsberatung für Hotellerie, Real Estate und Construction, hat seinen Sitz innerhalb Ratingens verlegt. Der Bezug der neuen Büroflächen auf rund 290 m² findet im 2. Quartal statt. Für die Betreuung des Mieters sowie des Vermieters war Imovo beauftragt.

.

Mit der Vermietung an Atempo ist das Calor Carré in Ratingen beinahe voll vermietet. Das Calor Classic an der Bahnstraße 43-45, welches ebenfalls zum selben Komplex gehört, startet nach erfolgter Fenstermodernisierung nun auch in die Vermarktung. „Ich freue mich, dass Atempo sich schlussendlich für das Calor Carré entschieden hat. Es vereinigt alle Anforderungen, die das Unternehmen an den neuen Standort gesetzt hat. Sowohl die Innenstadt, als auch der Ostbahnhof sind in entspannten fünf Minuten zu Fuß zu erreichen“, so Bianca Könnecke, die handelnde Beraterin bei Imovo.