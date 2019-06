Atelier Petrihaus Wolfgang Steubing eingeweiht

Gestern wurde es eingeweiht: Das „Atelier Petrihaus Wolfgang Steubing“. Das neue Gebäude ergänzt das historische Petrihaus um einen Veranstaltungssaal. Der Bedarf war da – denn im bisherigen Gebäude kamen nur wenige Besucher unter. „Heute, ziemlich genau 300 Jahre nach Fertigstellung des Petrihauses, feiern wir erneut eine Einweihung, ein Gebäude, das das Alte nicht verdeckt – die Romantik bleibt“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann bei der Eröffnung.

