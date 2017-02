Atelier NA eröffnet zweite deutsche Boutique

Die in Paris gegründete Marke für maßgeschneiderte Hemden und Anzüge Atelier NA eröffnet nach Berlin in Düsseldorf ihre zweite Boutique in Deutschland und mietet dafür rund 180 m² Einzelhandelsfläche im Büro- und Geschäftshaus BEN XII in der Benrather Straße 12. Die Eröffnung des Shops findet Ende Februar statt. Colliers International berät das französische Unternehmen bei der bundesweiten Suche nach weiteren Verkaufsflächen. Für den Eigentümer Momeni war JLL beratend tätig.

