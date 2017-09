Die Atalanta Investments & Developments GmbH, beraten durch NAI apollo, hat in Neu-Isenburg ein gemischtes Gewerbeobjekt mit Lager- und Büroflächen erworben. Das betreffende Objekt in der Hans-Böckler-Straße 16 umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 3.500 m². Verkäufer des Gebäudes in Neu-Is

[…]