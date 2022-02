Atalanta Gruppe erwirbt weiteres Industriegrundstück in Mannheim

Die Atalanta Gruppe hat, nach dem Kauf von 40.000 m² im vergangenen Jahr, aktuell ein rund 9.000 m² großes Industriegrundstück in der Rhenaniastraße 46-50 in Mannheim erworben. Nai Apollo war mit der Vermarktung des Grundstücks exklusiv beauftragt worden.

.

Mit dem bereits im letzten Jahr erworbenen Grundstück in der Rhenaniastraße 40-44 und 52 [wir berichteten] verfügt die Atalanta Gruppe somit über ca. 50.000 m² zusammenhängende Industrieflächen in attraktiver Lage mit bester Verkehrsanbindung in Mannheim-Neckarau.



Geplant ist die Entwicklung von multifunktionalen Gewerbeflächen mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und Logistikflächen. Derzeit laufen die Planungen und Abstimmungsgespräche mit den städtischen Gremien. Mit der Vermarktung der Projektentwicklung wurde Nai Apollo nun ebenfalls exklusiv beauftragt.